وزير حرب الكيان الإسرائيلي السابق يقر بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في سورية
الجيش يتقدّم في ديرالزور... و«قسد» تواصل عزل الرقة
500 مليون ل.س سلفة حكومية لدعم الحمضيات
«المعارضات» إلى جنيف بلا أوراق
لوبان: قرار فرنسا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا كان غلطة فادحة
فشل دي ميستورا في تأمين حضور كافة فرقاء “المعارضة السورية” في محادثات جنيف
مقتل “مسؤول أمن مطار الموصل” في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه
عملية الجيش تتواصل ضد «النصرة» في القابون وسرغايا تنضم إلى ركب المصالحات
مقتل 4 مستشارين عسكريين روس في ريف حمص
النظام التركي يحاكم 47 شخصا بتهمة محاولة اغتيال أردوغان
ارتفاع مبيعات الأسلحة في العالم إلى أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية
دفع القابون نحو التسوية: الجيش يمهّد بعملية عسكرية واسعة
ألمانيا تتوقع تسجيل رقم قياسي في ترحيل الوافدين هذا العام
رئيس مجلس الشعب: أي تواصل بين أعضاء مجلس الشعب مع شخصيات معارضة وطنية هو أمر إيجابي
من الضابط التركي المتحكم بقرار المليشيات؟

الجيش المصري يلقي القبض على 12 إرهابيا في سيناء

ألقت قوات الجيش المصري القبض على 12 إرهابيا وضبطت سيارة دفع رباعي مجهزة بقاعدة رشاش في منطقة جبل الحلال في سيناء خلال عملية تمشيط للمنطقة.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن وزارة الدفاع المصرية قولها.. “إن قوات الجيش الثالث الميداني سيطرت على منطقة جبل الحلال وألقت القبض على 12 من العناصر التكفيرية وضبطت سيارة دفع رباعي مجهزة بقاعدة رشاش عثر بداخلها على كمية من الذخائر والاسطوانات المدمجة الخاصة بالعناصر كما تم تدمير سيارة أخرى مفخخة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين”.

وأضافت الوزارة أن أعمال التمشيط والمداهمة أسفرت أيضا عن اكتشاف وتدمير نقطة لتخزين الوقود و3 دراجات نارية وحرق 7 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على كميات من مادة نترات النشادر وعدد من دوائر النسف والتدمير وأدوية ومجموعة من المنشورات التحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة إضافة إلى مبلغ مالى بحوزة أحد العناصر التكفيرية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.