الجيش المصري يلقي القبض على 12 إرهابيا في سيناء

ألقت قوات الجيش المصري القبض على 12 إرهابيا وضبطت سيارة دفع رباعي مجهزة بقاعدة رشاش في منطقة جبل الحلال في سيناء خلال عملية تمشيط للمنطقة.



ونقل موقع اليوم السابع المصري عن وزارة الدفاع المصرية قولها.. “إن قوات الجيش الثالث الميداني سيطرت على منطقة جبل الحلال وألقت القبض على 12 من العناصر التكفيرية وضبطت سيارة دفع رباعي مجهزة بقاعدة رشاش عثر بداخلها على كمية من الذخائر والاسطوانات المدمجة الخاصة بالعناصر كما تم تدمير سيارة أخرى مفخخة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين”.



وأضافت الوزارة أن أعمال التمشيط والمداهمة أسفرت أيضا عن اكتشاف وتدمير نقطة لتخزين الوقود و3 دراجات نارية وحرق 7 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على كميات من مادة نترات النشادر وعدد من دوائر النسف والتدمير وأدوية ومجموعة من المنشورات التحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة إضافة إلى مبلغ مالى بحوزة أحد العناصر التكفيرية.

وكالات