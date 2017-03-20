الجيش الليبي يسيطر على كامل مناطق غرب بنغازي

أكدّ الناطق الرسميّ باسم القيادة العامة للجيش الليبيّ العقيد أحمد المسماري أن قوات الجيش سيطرت على جميع مناطق غرب بنغازي، مضيفاً إن المدينة وجوارها تحرّرا بشكل كامل من الإرهابيين، متهماً تركيا بتمويل الإرهاب. على حين قال المبعوث الأمميّ إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الأمم المتحدة تدعو إلى قيام جيش ليبيّ واحد بقيادة واضحة.

واتهم المسماري تركيا «بتمويل الإرهاب»، وأشار إلى أن قواته عثرت على كميات كبيرة من العملات التركية مع الإرهابيين، وطالب الميليشيات المسلّحة بتسليم أسلحتها للقوات المسلّحة، مؤكداً قرب زحف القوات الليبية إلى طرابلس.

وكانت قوات اللواء خليفة حفتر تمكنّت من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي في ليبيا يوم الجمعة الماضي، وهي تضم موانئ لتصدير النفط هي راس لانوف والحريقة والسدرة والزوتينية والبريقة.

من جهته، قال المبعوث الأمميّ إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الأمم المتحدة تدعو إلى قيام جيش ليبيّ واحد بقيادة واضحة.

وأضاف كوبلر بعد اجتماع رباعيّ عربيّ أوروبيّ أفريقيّ أمميّ أن تحقيق وضوح في قيادة الجيش الليبيّ قد تمكّن من إعطائه استثناءات للتسليح.

بدورها، قالت فيديريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ إن «تجارة البشر والخسائر في الأرواح داخل ليبيا وخارجها يجب أن تتوقّف».

وكالات