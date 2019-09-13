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الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة فوق قاعدة الجفرة الجوية

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة فوق قاعدة الجفرة الجوية وسط الصحراء الليبية.


وذكر الإعلام الحربي للقوات المسلحة للجيش الليبي أن “سلاح الجو الليبي استهدف الكلية الجوية بمصراتة والتي انطلقت منها ثلاث طائرات تركية مسيرة وتم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها”.


وأضاف المصدر: “تم تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المسيرة والتي تمت إعادة تشييدها من جديد” مشيراً إلى أن منطقة العمليات بأكملها تحت مراقبة وسيطرة سلاح الجو الليبي.


وكانت القوات الليبية أعلنت في تموز الماضي إسقاط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي شمال قاعدة الجفرة الجوية وسط الصحراء الليبية.


ويواصل النظام التركي دعم الميليشيات المسلحة في ليبيا وسبق أن ضبطت مصلحة الجمارك العامة الليبية في ميناء مصراتة كميات كبيرة من السلاح والذخائر قادمة من تركيا الأمر الذي رأى فيه البرلمان الليبي محاولات تركية لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
 