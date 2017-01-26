الجيش الليبي يستعيد السيطرة على أحد آخر معاقل الإرهابيين قرب بنغازي شرق ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي استعادته السيطرة على أحد آخر معاقل الإرهابيين قرب بنغازي شرق ليبيا بعد عدة أشهر من المعارك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قوله “إن القوات المسلحة العربية الليبية حررت منطقة قنفودة بالكامل” الواقعة على بعد 15 كلم إلى الغرب من وسط بنغازي.



كما أعلن منذر الخرطوش ومحمد العزومي المتحدثان باسم كتيبتين في الجيش الليبي السيطرة بالكامل على قنفودة التي كانت مسرحا للمعارك منذ حزيران عام 2016.



وأوضح العزومي “قنفودة تحت سيطرة الجيش بعد فرار ما تبقى من الجماعات الإرهابية نحو عمارات 12” الحي السكني الواقع بين قنفودة والقوارشة المعقل السابق لأنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وكالات