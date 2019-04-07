الجيش الليبي يبسط سيطرته الكاملة على مطار طرابلس الدولي

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم بسط سيطرته الكاملة على مطار طرابلس الدولي الذي أحرقته في عام 2014 ميليشيا تطلق على نفسها اسم “عملية فجر ليبيا”.



ونقلت بوابة الوسط الليبية عن شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش قولها إن “الجيش بسط سيطرته النارية وفي هذه اللحظة يبسط سيطرته على كامل مطار طرابلس الدولي ويقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة القادمة”.



يشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا عبد الله الثني أعلن في وقت سابق أن هدف القوات المسلحة الليبية من السيطرة على طرابلس هو فرض هيبة الدولة وضبط وحفظ الأمن.



وكان مجلس الأمن الدولي دعا فى ختام جلسة مغلقة طارئة عقدها حول ليبيا الليلة الماضية قوات المشير خليفة حفتر إلى وقف هجومها على العاصمة طرابلس محذرا من أن هذا الهجوم يعرض الاستقرار فى ليبيا للخطر.



وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي ناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبى بقيادة حفتر.