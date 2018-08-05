الجيش اللبناني يوقف 3 إرهابيين في مخيمي عين الحلوة والرشيدية

أوقف الجيش اللبناني ثلاثة إرهابيين في مخيمي عين الحلوة في صيدا والرشيدية في صور.

وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان “تم توقيف ثلاثة فلسطينيين أحدهم داخل مخيم عين الحلوة والآخران في مخيم الرشيدية بتهمة تجارة الأسلحة وإلقاء قنابل يدوية وإطلاق نار ومحاولة زعزعة أمن المخيمات”.



وأوضح البيان أنه خلال مداهمة منزل الإرهابي في مخيم عين الحلوة تمت مصادرة سلاحه وكاميرات وجهاز تسجيل مشيرا إلى أن هذه التوقيفات تأتي في إطار الاستنفار المستمر لملاحقة المطلوبين لمخابرات الجيش اللبناني