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الجيش اللبناني يوقف شخصا لانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية اليوم شخصا لانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وتسهيل انتقال إرهابيين من لبنان إلى سورية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في بيان لها اليوم.. “إن قوة أمنية خاصة أوقفت اللبناني /ح. ا/ في منطقة شمال لبنان وقد اعترف بتواصله مع مع التنظيم الإرهابي في الرقة”.

وأضاف البيان.. إن “الموقوف عمل على تسهيل انتقال أشخاص أجانب للالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية وطلب منه تنفيذ أعمال أمنية في لبنان لكنه طلب المغادرة إلى الرقة بالإضافة إلى أنه نسق للالتحاق بالتنظيم في الرقة وأقنع آخرين بالذهاب معه”.

ولفت البيان إلى أن الموقوف قام بإنشاء قنوات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي روج من خلالها لتنظيم “داعش” الإرهابي كما زود بعض إرهابيي التنظيم بتقنيات تستخدم في “التواصل الآمن”.

وقد تمت إحالة الارهابي الموقوف الى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.
وكان الحيش اللبناني اوقف هذا الاسبوع ارهابيين احدهما مؤيد أحمد الواو من الجنسية السورية في جرود بلدة عرسال بتهمة انتمائهما الى تنظيم “داعش” الإرهابي.

 

وكالات

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