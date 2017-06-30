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الجيش اللبناني يوقف شخصا لارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي

أوقف الجيش اللبناني أمس شخصا لارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة عرسال شمال شرق لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان  “إن مخابرات الجيش ألقت القبض على إرهابي يحمل الجنسية السورية لارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومشاركته ضمن صفوف هذا التنظيم في الاعتداء على وحدات الجيش اللبناني في عرسال”.

إلى ذلك أحالت مخابرات الجيش اللبناني إرهابيا آخر للمحكمة العسكرية الدائمة اللبنانية للمحاكمة بجرم الانتماء إلى تنظيم داعش ونقل ذخائر إلى الإرهابيين في الجرود بواسطة مخبأ سري في شاحنة كان يقودها حيث تم اعتقاله عند حاجز الجيش بين عرسال والجرود.

وكان الجيش اللبناني أوقف قبل أيام إرهابيا اعترف بانتمائه لتنظيم داعش وقيامه بتفخيخ السيارات وتفجيرها.

وكالات

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