الجيش اللبناني يوقف خمسة ارهابيين بجرم نقل وتهريب إرهابيين

أوقف الجيش اللبناني خمسة إرهابيين بجرم نقل وتهريب إرهابيين من عرسال إلى جرود عرسال شمال شرق لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن الجيش اللبناني “أوقف الإرهابيين السوريين هيثم نورس العازاب ومحمود سعيد الحسين وثلاثة إرهابيين آخرين كانوا معهما بجرم نقل وتهريب إرهابيين بواسطة مخبأ في سيارة فان من عرسال إلى جرود عرسال شمال شرق لبنان” مشيرة إلى أنه تمت احالة الإرهابيين الخمسة الى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معهم.



إلى ذلك قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها.. ان مديرية المخابرات في الجيش احالت أمس الى القضاء المختص خلية إرهابية مؤلفة من 11 شخصا في مدينة طرابلس مرتبطة بتنظيم إرهابي داخل مخيم عين الحلوة كانت تخطط لإستهداف مراكز الجيش اللبناني بقنابل يدوية وعبوات ناسفة وتصفية مدنيين وعسكريين.



وكان الجيش اللبناني أوقف امس ارهابيا فى منطقة القبة بطرابلس بتهمة التواصل مع مجموعة إرهابية شمال لبنان.



من جهة ثانية قتل إرهابي وأصيب آخر من تنظيم جبهة النصرة جراء انفجار عبوة في محلة وادي عجرم في جرود عرسال شمال شرق لبنان.



وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.. إن “انفجارا سمع في عرسال تبين انه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بارهابيين من جبهة النصرة”.



الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل إرهابيين من جرود عرسال باتجاه رأس بعلبك



كما أحبط الجيش اللبناني أمس محاولة تسلل إرهابيين من جرود عرسال باتجاه رأس بعلبك ومواقع الجيش المتقدمة واستهدفهم بالقصف المدفعي والصاروخي موقعا إصابات مؤكدة بينهم.



وذكرت قناة المنار أن الجيش اللبناني رصد تحركات الارهابيين مع آلياتهم من جرود عرسال واستهدفهم مباشرة بالقصف المدفعي الثقيل والصواريخ موقعا إصابات بين الإرهابيين وأجبرهم على الانكفاء الى مواقعهم في الجرود.



وكان الجيش اللبناني أوقف أمس إرهابيا في منطقة القبة بطرابلس بتهمة التواصل مع مجموعة إرهابية شمال لبنان.

وكالات