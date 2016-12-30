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الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية في طرابلس

أوقف الجيش اللبناني فجر اليوم خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة أشخاص في مدينة طرابلس بحوزتهم حزاما ناسفا وكمية من الأسلحة والذخائر.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “الجيش اللبناني وبعد رصد دقيق تمكن من توقيف خلية إرهابية في منطقة التبانة بطرابلس شمال لبنان وبحوزتهم حزاما ناسفا وسلاحا مزودا بكاتم للصوت وكمية من الأسلحة والذخائر”.

وكان الجيش اللبناني والأمن العام أوقفا خلال الأسبوع الجاري عددا من الإرهابيين في طرابلس وعكار ودوحة عرمون والجنوب وزغرتا اعترف بعضهم بالتواصل مع مجموعات إرهابية.

وكالات

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