الجيش اللبناني يوقف إرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي

أوقف الجيش اللبناني إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم “داعش” الإرهابي مهمتهما نقل أموال إلى هذا التنظيم والقتال بصفوفه في سورية.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش اللبناني ألقى أمس القبض على هذين الإرهابيين الخطيرين وأحالهما إلى القضاء للمحاكمة بعد الانتهاء من التحقيقات معهما.



وكان الأمن اللبناني أوقف أمس في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها إرهابيا يحمل الجنسية السورية لانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وقد اعترف بما نسب إليه وبنشاطه في تجنيد أشخاص لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك بالتنسيق مع شقيقه الموجود في جرود عرسال.

وكالات