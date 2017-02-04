الجيش اللبناني يوقف إرهابيين اثنين في صيدا

ألقى الجيش اللبناني القبض على إرهابيين اثنين في صيدا جنوب لبنان من أنصار الإرهابي الموقوف أحمد الأسير.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن أحد الإرهابيين الموقوفين الفلسطيني حسن مجدي عبيد من الصرفند في منطقة الزهراني تم القبض عليه بعد اعترافات الإرهابي عمر العاصي منفذ العملية الإرهابية في مقهى الكوستا في بيروت حيث كانا يعملان معا في مستشفى حمود الجامعي في صيدا.



وأضافت الوكالة.. أن الإرهابي الثاني هو لبناني من أنصار الإرهابي الأسير وبذلك يرتفع عدد الإرهابيين الموقوفين بعد عملية الكوستا إلى 14 .



وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أيضا الأسبوع الماضي في عكار شمال لبنان أربعة أشخاص بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابية.

وكالات