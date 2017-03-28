الجيش اللبناني يوقف إرهابيين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني اليوم إرهابيين أحدهما متزعم في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.



وقال بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني.. إن ” مخابرات الجيش ألقت القبض على اللإرهابى مؤيد أحمد الواو من الجنسية السورية في جرود بلدة عرسال”.



وأضاف البيان.. إن ” الإرهابي الواو شارك خلال العام 2014 في اعتداءات على وحدات الجيش اللبناني أدت إلى خطف عشرة جنود لبنانيين ” مشيرا إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات معه.



وفي مدينة صور جنوب لبنان أوقفت مخابرات الجيش اللبناني إرهابيا دخل إلى لبنان عام 2016 بطريقة غير شرعية مشيرة إلى أنه اعترف بانتمائه إلى مجموعات إرهابية.



وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت مؤخرا اثنين من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة أحدهما متزعم في صفوف التنظيم الإرهابي.

وكالات