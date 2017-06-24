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الجيش اللبناني يوقف إرهابياً ينتمي لـ “داعش” الإرهابي

أوقف الجيش اللبناني إرهابيا اعترف بانتمائه لتنظيم “داعش” التكفيري وقيامه بتفخيخ السيارات وتفجيرها.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن توقيف الإرهابي جاء “نتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة نفذتها مديرية المخابرات في الجيش للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية والسيارات التي تم تفجيرها في عدة مناطق لبنانية”.

ولفت البيان إلى أن الإرهابي “اعترف بانتمائه لتنظيم “داعش” ومشاركته في الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال ونقل انتحاريين وشراء وتفخيخ ونقل سيارات لتفجيرها في مناطق لبنانية مختلفة اضافة الى مشاركته في عدة عمليات إطلاق صواريخ باتجاه المناطق اللبنانية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين” لافتة إلى أن الإرهابي اعترف أيضا بقيامه بتجارة الأسلحة الحربية وترويج وتعاطي المخدرات.

كما أوقفت مخابرات الجيش اللبناني سوريين اثنين في بلدتي بقاعصفرين وبيت الفقس في منطقة الضنية اللبنانية للاشتباه بتواصلهما مع تنظيمات إرهابية.

وكان الجيش اللبناني أوقف اواخر الشهر الماضي أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وكالات

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