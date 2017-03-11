الجيش اللبناني يوقف إرهابيا من “داعش” ويحيله إلى القضاء

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني إرهابيا من تنظيم “داعش” وأحالته إلى القضاء لمحاكمته بتهمة الارتباط بتنظيم إرهابي.



وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس أن “الإرهابي شريف طه الحامض اعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش وأنه أحيل إلى القضاء العسكري لمحاكمته”.



وأعلن مدير الأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم أمس أن عملية أمنية نفذها الأمن العام اللبناني أدت إلى إلقاء القبض على شبكة إرهابية تضم عشرة أشخاص عملت على تحويل أموال إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات