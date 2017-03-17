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الجيش اللبناني يوقف إرهابيا في وادي خالد بمنطقة عكار

أوقف الجيش اللبناني أخطر الارهابيين في وادي خالد بمنطقة عكار شمال لبنان بجرم نقل أموال إلى تنظيم داعش” الارهابي”.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام أن ” الجيش اللبناني أوقف السوري ” ح.ح ” في منطقة وادي خالد شمال لبنان بجرم نقل أسلحة إلى إرهابيي تنظيم داعش”.

وكان مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم أعلن الاسبوع الماضي عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية تضم عشرة أشخاص عملت على تحويل أموال إلى تنظيم ” داعش” الإرهابي.

من جهة ثانية ادعى القضاء اللبناني على 17 إرهابيا بينهم 15 موقوفا أغلبهم من الجنسية السورية وفلسطيني ولبناني بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش ” الإرهابي وتأليف شبكة لتهريب الاموال وتحويلها من لبنان إلى الخارج لصالح التنظيم المذكور في سورية.

وكالات

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