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الجيش اللبناني يوقف إرهابيا في مخيم عين الحلوة

أوقف الجيش اللبناني اليوم الإرهابي خالد مسعد الملقب بـ”السيد” في مخيم عين الحلوة قرب صيدا المتهم بمخطط لتنفيذ تفجيرات إرهابية في بيروت وصيدا.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ان “القوى الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة ساعدت في إلقاء القبض على خالد مسعد الرأس المدبر لخلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب تفجيرات في بيروت وصيدا”.

وكان الجيش اللبناني تسلم أمس من القوى الفلسطينية في المخيم المذكور إرهابيا ألقى عدة قنابل يدوية في المخيم ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.

وكالات

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