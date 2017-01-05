الجيش اللبناني يوقف إرهابيا في عكار

أوقف الجيش اللبناني في عكار شمال لبنان اليوم شخصا لانتمائه إلى المجموعات الإرهابية.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ان “دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت الإرهابي / ا . ح. ص / في منطقة العبدة بعكار شمال لبنان بعد رصد ومتابعة وبدأت التحقيقات معه لكشف الأشخاص الذين يتعاملون معه”.



وكان الجيش اللبناني أوقف منذ يومين خلية إرهابية تضم نحو 14 إرهابيا في مناطق القبة والتبانة في طرابلس شمال لبنان وضبطت بحوزة هؤلاء الإرهابيين أسلحة وذخيرة وحزاما ناسفا.

وكالات