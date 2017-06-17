الجيش اللبناني يلقي القبض على إرهابيين اثنين من”داعش”

ألقى الجيش اللبناني القبض على إرهابيين إثنين شكلا خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في لبنان.



وقالت مديرية التوجيه بالجيش في بيان أمس إن “قوات الجيش اعتقلت الإرهابيين عبد الله عباس البريدي وحمزة مصطفى البريدي لإقدام الاول على تشكيل خلية تابعة لتنظيم”داعش” الإرهابي وضم الإرهابي الثاني إليها وتلقيهما دروساً دينية وعسكرية وشرائهما الأسلحة وتنفيذهما الرمايات وسعيهما للانتقال إلى سورية للالتحاق بالتنظيم والتخطيط لمساندته فور دخوله لبنان”.



وكان الجيش اللبناني ألقى القبض أمس على خليتين تابعتين لتنظيم “داعش” الإرهابي مؤلفتين من تسعة أشخاص في منطقتي البقاع وطرابلس شمال لبنان.

وكالات