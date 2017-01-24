الجيش اللبناني يلقي القبض على أربعة إرهابيين إثر اعترافات إرهابي مقهى الكوستا

ألقت مخابرات الجيش اللبناني أمس القبض على أربعة إرهابيين من جماعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير بعد دهم عدد من الأماكن في مدينة صيدا وجوارها على إثر الاعترفات التي أدلى بها الإرهابي عمر العاصي الذي حاول السبت الماضي تفجير مقهى الكوستا في شارع الحمرا وسط بيروت.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوة من مخابرات الجيش في الجنوب داهمت عددا من الأماكن في مدينة صيدا وجوارها وأوقفت الإرهابيين الأربعة و جميعهم من مناصري الإرهابي الموقوف أحمد الأسير.



وكانت مخابرات الجيش اللبناني داهمت فجر أمس الأول منزل الإرهابي العاصي وأقاربه وأوقفت عددا منهم كما دهمت عدة منازل مشتبه بها بعد اعترافات الإرهابي العاصي الذي يعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وكالات