الجيش اللبناني يلقي القبض على أحد إرهابيي “داعش” في عرسال

ألقى الجيش اللبناني القبض على احد ارهابيي تنظيم داعش الارهابي في عرسال شمال شرق لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم أن الجيش اللبناني ألقى القبض على الإرهابي “جهاد نوح” والملقب “أبو البراء” بوادي عطا في عرسال.



وكان الجيش اللبناني أوقف في الخامس من الشهر الجاري في عكار شمال لبنان شخصا لانتمائه الى المجموعات الارهابية بعد ايقافه قبل يومين من ذلك خلية إرهابية تضم نحو 14 ارهابيا فى مناطق القبة والتبانة في طرابلس شمال لبنان وضبطه بحوزة هؤلاء الارهابيين اسلحة وذخيرة وحزاما ناسفا.

وكالات