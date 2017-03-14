الجيش اللبناني يقضي على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في جرود عرسال ورأس بعلبك
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الجيش اللبناني يقضي على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في جرود عرسال ورأس بعلبك

قضى الجيش اللبناني على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في جرود عرسال ورأس بعلبك.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.. إن” الجيش اللبناني استهدف فجر اليوم بالمدفعية الثقيلة سيارة تابعة لارهابيي/داعش/محملة بالقذائف والصواريخ في جرود رأس بعلبك وعرسال ما أدى الى اصابتها بشكل مباشر ومقتل ثلاثة ارهابيين كانوا على متنها بينهم متزعم في التنظيم”.

ولفتت الوكالة الى ان الجيش اللبناني أحبط ايضا محاولة تسلل للإرهابيين من جرود عرسال ورأس بعلبك واستهدفهم بالقصف المدفعي الثقيل والصاروخي ما أدى الى تدمير الية لهم وقتل وجرح عدد منهم.

وكان الجيش اللبناني احبط نهاية الاسبوع الماضي محاولة تسلل للإرهابيين في جرود عرسال موقعا اصابات مباشرة بينهم.

وكالات

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