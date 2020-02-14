الجيش اللبناني يستهدف طائرة “إسرائيلية” مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية

فتج الجيش اللبناني النار، على طائرة مسيّرة “إسرائيلية” اخترقت المجال الجوي اللبناني،أول أمس الأربعاء.



ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن “طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع (درون) خرقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل – محلة كروم الشراقي، حيث أطلق الجيش اللبناني طلقات نارية عدة باتجاهها دون إصابتها”.



ولفتت الوكالة اللبنانية، إلى أن الطائرة “عادت على الفور إلى داخل الأراضي المحتلة، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة”.



وكانت قيادة الجيش اللبناني أصدرت بياناً قالت فيه: “قرابة الساعة 20,00، خرقت طائرة مسيرة معادية من نوع (درون)، الأجواء اللبنانية فوق ميس الجبل، حيث أطلق عناصر الجيش النار باتجاهها، ما أجبر المسيرة على الانسحاب نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

يذكر أن طائرات الكيان الإسرائيلي تعمد بشكل شبه يومي إلى اختراق الأجواء اللبنانية، خاصة فوق قرى الجنوب والبقاع، وفي بعض الأحيان تقوم بتنفيذ غارات وهمية.



تجدر الإشارة إلى أن الجيش اللبناني استهدف منتصف عام 2019 الفائت، طائرتين مسيرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة “إسرائيلية” اخترقت المجال الجوي اللبناني جنوب البلاد قرب الحدود، ما أجبر الطائرات الثلاث للعودة إلى فلسطين المحتلة، مع الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني أكد عدة مرات أن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها وحماية أجوائها.