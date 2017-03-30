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الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل للإرهابيين في جرود عرسال

أحبط الجيش اللبناني أمس محاولة تسلل للمجموعات الإرهابية من جرود عرسال شمال شرق لبنان واستهدفهم براجمات الصواريخ وأوقع إصابات مؤكدة بينهم.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن إحباط محاولة تسلل الإرهابيين ترافقت مع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة وقصف مدفعي لمواقع الإرهابيين وتحركاتهم.

كما جرت اشتباكات عنيفة فجر أمس بين المقاومة الوطنية اللبنانية وإرهابيي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محلة وادي العويني في جرود بلدة عرسال ما أدى إلى سقوط العديد من الإرهابيين بين قتيل وجريح.

واستهدفت المقاومة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مجموعة أخرى لإرهابيي “جبهة النصرة” حاولت سحب خسائرها ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وكانت المقاومة أحبطت أمس وقبله محاولات تسلل للإرهابيين من “جبهة النصرة” في منطقة وادي العويني شمال شرق عرسال وأوقعت العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

وكالات

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