الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل ارهابيين باتجاه مواقعه من جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع

أحبط الجيش اللبناني فجر اليوم محاولة تسلل للارهابيين من جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع باتجاه مواقعه المتقدمة في المنطقة واستهدفهم بالقصف المدفعي والصاروخي موقعا اصابات مباشرة بينهم.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام..”إن الجيش رصد تحركات مشبوهة للارهابيين والياتهم فبادر الى قصف مواقعهم في جرود رأس بعلبك والقاع وعرسال بالمدفعية الثقيلة والصواريخ ما ادى الى مقتل واصابة عدد منهم”.

وكان الجيش اللبناني استهدف تحركات الإرهابيين عدة مرات من جرود عرسال ورأس بعلبك منتصف الشهر الماضي موقعا اصابات بينهم.



من جهة ثانية قتل إرهابي من تنظيم “داعش” إثر انفجار عبوة ناسفة في جرود بلدة عرسال الواقعة شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية اليوم..أن”الإرهابي القتيل يدعى أحمد وحيد العبد وملقب ” أبو البراء” ويعمل فيما يسمى”المحكمة الشرعية “في تنظيم “داعش” الإرهابي وقتل جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته ليل أمس في جرود عرسال”.

- هذا وكانت وحدات الجيش اللبناني قد أوقفت 2718 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر كانون الثاني الماضي في مختلف المناطق اللبنانية وصادرت أسلحة وممنوعات كانت بحوزتهم.

وقال بيان لقيادة الجيش اليوم.. أنه وبنتيجة التدابير الأمنية المتخذة تم توقيف هؤلاء الأشخاص لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار وحيازة أسلحة وممنوعات والتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية.

وأوضح البيان أنه تمت مصادرة حزام ناسف و20 بندقية حربية و19 مسدسا و37 رمانة يدوية وكميات من الذخائر الخفيفة بالإضافة إلى 269 سيارة و4 شاحنات و9 مراكب صيد و118 دراجة نارية وأجهزة اتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة من هؤلاء الموقوفين.



وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

وكان الجيش اللبنانى ألقى القبض أمس الأول على إرهابيين إثنين فى صيدا جنوب لبنان من أنصار الارهابي الموقوف أحمد الأسير كما أوقف الإسبوع الماضي في عكار شمال لبنان أربعة أشخاص بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابية .

وكالات