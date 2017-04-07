الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل إرهابيين من جرود عرسال باتجاه رأس بعلبك

أحبط الجيش اللبناني اليوم محاولة تسلل إرهابيين من جرود عرسال باتجاه رأس بعلبك ومواقع الجيش المتقدمة واستهدفهم بالقصف المدفعي والصاروخي موقعا إصابات مؤكدة بينهم.



وذكرت قناة المنار أن الجيش اللبناني رصد تحركات الارهابيين مع آلياتهم من جرود عرسال واستهدفهم مباشرة بالقصف المدفعي الثقيل والصواريخ موقعا إصابات بين الإرهابيين وأجبرهم على الانكفاء الى مواقعهم في الجرود.



وكان الجيش اللبناني أوقف أمس إرهابيا في منطقة القبة بطرابلس بتهمة التواصل مع مجموعة إرهابية شمال لبنان.

وكالات