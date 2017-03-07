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الجيش اللبناني يحبط محاولة إرهابيين التسلل في جرود عرسال

أحبط الجيش اللبناني أمس محاولة إرهابيين التسلل في جرود عرسال موقعا إصابات محققة في صفوفهم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “الجيش اللبناني رصد تحركات الإرهابيين وآلياتهم من جرود عرسال نحو مواقعه المتقدمة واستهدف تحركاتهم بالقصف المدفعي والصاروخي موقعا إصابات مؤكدة في صفوفهم”.

من جهة أخرى ألقى الجيش اللبناني اليوم القبض على إرهابيين إثنين في البقاع.

وكانت وحدات الجيش اللبناني اعتقلت خلال شهر شباط الماضي 2011 شخصا لتورطهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار وحيازة أسلحة وممنوعات والتجول داخل الأراضي اللبنانية دون إقامة شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية دون أوراق قانونية.

وكالات

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