الجيش اللبناني: إلقاءالقبض على تسعة أشخاص يتبعون لتنظيم “داعش”

ألقى الجيش اللبناني القبض أمس على خليتين تابعتين لتنظيم “داعش” الإرهابي مؤلفتين من تسعة أشخاص في منطقتي البقاع وطرابلس شمال لبنان.

ونقلت قناة المنار اللبنانية عن مصادر أمنية قولها أن “عدد الإرهابيين الموقوفين في هاتين الخليتين 9 يعملون ضمن الجهاز الأمني لتنظيم داعش الإرهابي ولا يزال التحقيق مستمرا معهم”.

وأشارت المصادر إلى أن الخلية الأولى تضم سبعة إرهابيين والثانية تضم إرهابيين اثنين.

وكان الجيش اللبناني أوقف أمس أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في عرسال شمال شرق لبنان.

- من جهة أخرى ادعى القضاء اللبناني أمس على عدد كبير من الإرهابيين الموقوفين الذين عملوا على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سورية وجرود عرسال.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية اللبنانية فادي صوان أربعة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية بتهمة الانتماء إلى تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين والقتال ضد الجيش اللبناني وفي سورية.

واتهم أحمد الأفيوني وعثمان عبدالله بجرم الانتماء إلى مجموعة أسامة منصور الارهابية وإلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي واتهم الإرهابي السوري الموقوف جابر عمر شداد بجرم الانتماء إلى “جبهة النصرة” واتهم الارهابيان اللبنانيان الموقوفان محمد الشقيف وحسن الشقيف بجرم الانتقال من بلدة تعلبايا للالتحاق “بجبهة النصرة” في سورية عن طريق تركيا حين ألقي القبض عليهما.

كما اتهم خمسة ارهابيين هم ثلاثة سوريين ولبنانيان اثنان بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” في سورية.

ووجه القضاء اللبناني الاتهام إلى عشرة إرهابيين بينهم خمسة موقوفين من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية ويمنية بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية وتشكيل خلية للقيام بأعمال انتحارية وتفجيرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار والتحضير لاغتيال شخصيات وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وأحيل جميع الموقوفين إلى المحكمة العسكرية اللبنانية لمتابعة المحاكمات.

وكالات