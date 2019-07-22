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الجيش العربي السوري يواصل دحر الإرهاب في ريف حماه

صدّت وحدات الجيش  في ريف حماة الشمالي هجوماً عنيفاً شنه ائتلاف فصائل مسلحة تعمل بقيادة «هيئة تحرير الشام»، وذلك بغطاء تركي، على مواقع في قرية القصابية في أقصى ريف إدلب الجنوبي. ونقلت مصادر ميدانية أن معلومات استخبارية وصلت إلى الجيش عن تحركات للمسلحين تحضيراً للهجوم، وهو ما دفعه إلى شن قصف مدفعي وصاروخي منظم على المواقع وخطوط إمداد الفصائل، قبل انطلاق العملية في ساعات فجر أمس.

 

ولم تتمكن الفصائل، بفعل تحرك الجيش، من التقدم على هذا المحور، لكنها أطلقت عدداً من القذائف على بلدتي محردة وجورين، في الريف الشمالي الغربي، ما سبّب أضراراً مادية.