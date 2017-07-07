الجيش العربي السوري يمدد وقف القتال جنوب البلاد حتى السبت

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تمديد وقف الأعمال القتالية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء حتى نهاية يوم السبت 8 تموز/يوليو الحالي.وقالت قيادة الجيش في بيان "بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية تم تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا والقنيطرة والسويداء حتى نهاية يوم 8-7-2017".وأكدت قيادة الجيش أنه "سيتم الرد بالشكل المناسب في حال حدوث أي خرق".وكان الجيش أعلن في الثالث من الشهر الجاري وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا والقنيطرة والسويداء لمدة 4 أيام بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية".وهذا هو ثاني وقف لإطلاق النار من جانب واحد خلال أسبوعين، لكن على عكس الإعلان الأول فقد وسعت الحكومة نطاقه إلى ما وراء مدينة درعا ليشمل محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع إسرائيل والسويداء في جنوب شرق البلاد.

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