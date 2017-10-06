الجيش العربي السوري يقترب من الميادين ويستعيد منطقة الحزم شمال القريتين

تابع الجيش السوري تقدمه باتجاه مدينة الميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات جنوب غرب مدينة دير الزور.

ورغم هجمات تنظيم داعش المعاكسة على طريق السخنة – دير الزور لم يتوقف الجيش السوري وحلفاؤه عن التقدم وتطهير الريف الشرقي للمحافظة بمحاذاة نهر الفرات.

وأصبحت القوات المتقدمة على بعد نحو 5 كيلومترات فقط عن المدينة التي تعتبر معقلا كبيرا لتنظيم داعش ومنطلقا لهجماته المرتدة، فيما كان سيطر أمس الأربعاء على قرية بقرص تحتاني التي وضعته على مقربة من الميادين.

وفي ريف حمص الشرقي سيطر الجيش على قرى “الوضيحي وسلام شرقي وأم توينة الشمالية” شمال شرق جب الجراح، فيما أعلن سيطرته في وقت سابق من اليوم على قرى “تل شهاب واللج” شرق جب الجراح أيضا وقضى على 20 إرهابيا وأصاب 13 آخرين.

وفيما يخص سيطرة تنظيم داعش على مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي أعلنت منظومة الإعلام الحربي أن من يسيطر على المدينة هي ميليشيا “لواء شهداء القريتين” المدعوم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، فيما كان تنظيم داعش أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي عن سيطرته على المدينة.

وأكدت منظومة الإعلام الحربي أن الجيش السوري وحلفاؤه في المقاومة استعادوا السيطرة على منطقة الحزم الممتدة من الشمال الى شمال غرب القريتين، إضافة إلى عدد من النقاط الحاكمة شرق المدينة، وأصبحت القوات تشرف على أحياء المدينة من الجهات الشمالية والغربية والشرقية.

المصدر : وزارة الدفاع السورية + الإعلام الحربي