الجيش العربي السوري يفك الطوق عن إدارة المركبات بحرستا ويواصل تطهير المنطقة
فك الجيش السوري الحصار المفروض من قبل الميليشيات المسلحة على إدارة المركبات العسكرية في منطقة حرستا بريف دمشق الشرقي.
وتمكنت وحدات من الجيش من الوصول إلى الحامية المحاصرة في الإدارة بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام قتل على إثرها عشرات الإرهابيين واعترفت بمقتلهم التنسيقيات التابعة للميليشيات.
وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش تتابع ادخال الإمدادات والتعزيزات العسكرية إلى المنطقة بهدف استكمال العملية وتطهير محيط الإدارة من الميليشيات المسلحة بشكل كامل.
وكانت التنظيمات المسلحة شنت هجوما عنيفا قبل أيام بدأ بتفجير عربة مفخخة وحاصرت على إثره إدارة المركبات العسكرية بحرستا لعدة إيام، فيما تصدت حامية الإدارة للهجمات المتتالية وأوقعت في صفوف المسلحين عشرات القتلى قبل أن يتمكن الجيش مساء اليوم من فك الطوق بشكل نهائي عن الإدارة.
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