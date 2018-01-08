قوات الجيش تفك الحصار عن إدارة المركبات
على وقع اندحار “النصرة”.. طريق الجيش ممهدة إلى “أبو الظهور” العسكري
عشرات القتلى والجرحى بانفجار يستهدف “أجناد القوقاز” في إدلب
لماذا بدأت الجماعات المسلحة في سوريا تتآكل من الداخل بهذه السرعة ؟!
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2018
قيادة ميليشيا "الجيش الحر" تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم واشنطن
معركة «إدارة المركبات» تقترب من الحسم.. وترجيحات بعدم توقف الجيش عندها
إحباط تسلل لـــ«النصرة» في الرستن.. ومصالحة تتحضر في جباتا الخشب
الجيش يعزّز سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
الرقة... أنقاض المدينة تتحول إلى مقبرة جماعية
الجيش العربي السوري يتقدم سريعا في إدلب
خبراء عسكريون روس: الاعتداء على مطار حميميم نفذه إرهابيون بأسلحة مهربة عبر الحدود التركية
ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران
الجيش العربي السوري يواصل تقدمه باتجاه “أبو الضهور”
سباق الوصول إلى إدارة المركبات في حرستا: عناصر الحامية صامدون

الجيش العربي السوري يفك الطوق عن إدارة المركبات بحرستا ويواصل تطهير المنطقة

فك الجيش السوري الحصار المفروض من قبل الميليشيات المسلحة على إدارة المركبات العسكرية في منطقة حرستا بريف دمشق الشرقي.

وتمكنت وحدات من الجيش من الوصول إلى الحامية المحاصرة في الإدارة بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام قتل على إثرها عشرات الإرهابيين واعترفت بمقتلهم التنسيقيات التابعة للميليشيات.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش تتابع ادخال الإمدادات والتعزيزات العسكرية إلى المنطقة بهدف استكمال العملية وتطهير محيط الإدارة من الميليشيات المسلحة بشكل كامل.

وكانت التنظيمات المسلحة شنت هجوما عنيفا قبل أيام بدأ بتفجير عربة مفخخة وحاصرت على إثره إدارة المركبات العسكرية بحرستا لعدة إيام، فيما تصدت حامية الإدارة للهجمات المتتالية وأوقعت في صفوف المسلحين عشرات القتلى قبل أن يتمكن الجيش مساء اليوم من فك الطوق بشكل نهائي عن الإدارة.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.