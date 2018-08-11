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الجيش العربي السوري يصنع سلاحا صاروخيا عالي الدقة

تمكنت الصناعة العسكرية السورية، من تصميم سلاح صاروخي مميز عالي الدقة مزودًا بنظام توجيه بالأقمار الاصطناعية.


وأكد الخبير الروسي يوري يامين، أنه من خلال مظهر السلاح الجديد هناك احتمال كبير بتطوير قاذفات الصواريخ السورية "خيبر 1".


وأشار الخبير إلى أنه تم تصنيع قاذفات الصواريخ هذه على قواعد هياكل الشاحنات التجارية، حيث تم إنشاؤها على أساس الصواريخ الصينية WS-1 WS-1B.


وأوضح الخبير أنه قبل اندلاع الحرب تمكنت سوريا، بمساعدة إيران وكوريا الشمالية من إنشاء العديد من أنظمة الصواريخ، حيث تم تجميع صواريخ سكود و "توتشكا" المحدثة.


ووفقا للمعلومات التي نشرتها الموسوعة العسكرية السورية، يعد هذا السلاح راجمة صواريخ محلية الصنع عيار 302 ملم، حيث تم تطوير صواريخها بمدى أبعد.

 


المصدر: روسيسكايا غازيتا

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