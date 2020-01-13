الجيش العربي السوري يصد هجوما لمئات المسلحين في ريف إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية، تمكن الجيش العربي السوري من التصدي السبت 11/1/2020، لهجوم شنه مئات المسلحين بالقرب من بلدة جرجناز في ريف إدلب.



وأوضح الجنرال يوري بورينكوف، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن “نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم، مستقلين 30 سيارة بيك آب مزودة بمدافع رشاشة ذات أعيرة كبيرة”، وأشار إلى أن قوات الجيش العربي السوري تصدت للهجوم وأرغمت المسلحين على التراجع إلى مواقعهم السابقة.



وأورد المسؤول العسكري الروسي أن العسكريين الروس رصدوا 31 عملية قصف من قبل “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيراً إلى أن الجيش السوري توقف عن الأعمال القتالية في إدلب ولم يتم استخدام الطيران الحربي في هذه المنطقة.



وكان قد قال بورينكوف الجمعة 10/1/2020: “إن القوات الحكومية للجمهورية العربية السورية أوقفت عملياتها العسكرية إلّا أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية لم تتخل عن قصف مواقع القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية والبلدات السكنية المسالمة، مستفزة القوة الحكومية ودافعة إياها إلى شن عمليات جوابية”.



تجدر الإشارة إلى أن منطقة ريف إدلب الجنوبي قد شهدت عمليات عسكرية واسعة شنّها الجيش السوري خلال الأسابيع الأخيرة مستعيداً السيطرة على أكثر من 40 قرية، ليصل إلى مشارف مدينة معرّة النعمان الاستراتيجية على الطريق الدولي (M5).