الجيش العربي السوري يسيطر على نقاط جديدة على الحدود الأردنية

أعلنت وحدة الإعلام الحربي المركزي التابعة للمقاومة اللبنانية، أن الجيش السوري وقواته الرديفة سيطروا على تسعة مواقع على حدود سوريا مع الأردن، ليعززوا سيطرتهم على الحدود الجنوبية.

وقالت الوحدة في بيان لها: “الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة يواصلون عملياتهم في ريف دمشق الجنوبي الشرقي ويسيطرون على 9 نقاط مخافر حدودية مع الأردن ابتداء من النقطة 177 إلى النقطة 185 “، مضيفة أن القوات كانت استعادت النقاط من 173 إلى 176 منذ نحو 20 يوماً.