الجيش العربي السوري يسيطر على نقاط جديدة على الحدود الأردنية
بلدات في الغاب عطشى والسبب “الإرهابيين” ، والجهات المعنية مازالت تبحث عن بدائل!!
نشر مجموعة جديدة من “S-400” في سوريا
الجيش استعاد «سوحا» شرقي حماة، و يبدأ باقتحام «القريتين» في ريف حمص
جيش أردوغان في إدلب.. وأنباء عن محادثات لتسليم معابر لـ«الأركان»
الجيش يتقدم في ريف دير الزور،و«قسد» تواصل سعيها باتجاه حقول النفط
شرقي الفرات.. صراع مختلف
12 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء في مجزرة جديدة ارتكبها التحالف الأمريكي بريف دير الزور
سلاح الجو يقضي على العشرات من إرهابيي “داعش” بريفي دير الزور وحمص
الدولار يواصل التراجع الى ما دون المستويات الرسمية
دير الزور: معركة حويجة صكر على الأبواب والهدف ربط الريف بالمدينة
ما الذي حدث في البادية السورية خلال الـ/48/ ساعة الماضية ؟
قمة بوتين أردوغان تعطي صفارة البدء لعملية إدلب
مجريات المعارك في سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية من السخنة الى القريتين
بعد تخلي «الموك» عنها: «إسرائيل» تمول ميليشيات الجنوب

الجيش العربي السوري يسيطر على نقاط جديدة على الحدود الأردنية

أعلنت وحدة الإعلام الحربي المركزي التابعة للمقاومة اللبنانية، أن الجيش السوري وقواته الرديفة سيطروا على تسعة مواقع على حدود سوريا مع الأردن، ليعززوا سيطرتهم على الحدود الجنوبية.الجيش العربي السوري يسيطر على نقاط جديدة على الحدود الأردنية

وقالت الوحدة في بيان لها: “الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة يواصلون عملياتهم في ريف دمشق الجنوبي الشرقي ويسيطرون على 9 نقاط مخافر حدودية مع الأردن ابتداء من النقطة 177 إلى النقطة 185 “، مضيفة أن القوات كانت استعادت النقاط من 173 إلى 176 منذ نحو 20 يوماً.

وأضاف البيان، أن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على تل أم أذن شمال شرق سد الزلف في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

المصدر : سبوتنيك

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.