الجيش العربي السوري يستعيد حي القدم و يضبط معملاً لتصنيع المواد الكيماوية بالغوطة الشرقية

ضبط "​الجيش العربي السوري​ خلال تمشيطه بلدة الشيفونية في ​الغوطة الشرقية​ لدمشق، معملاً لتصنيع المواد السامة والكيمياوية تشمل سوائل كيمياوية وأحماض متنوعة بينها الكلور".





وأعلن مصدر عسكري اليوم أن وحدات الجيش بسطت كامل سيطرتها على حي القدم الدمشقي ،وقد خرجت عدد من الحافلات الكبيرة يرافقها حافلات صغيرة تحمل على متنها أكثر من 1000 شخص بينهم أكثر من 300 مسلح من "اجناد الشام" والباقي افراد أسرهم من الحي باتجاه محافظة إدلب، ذلك تنفيذاً لاتفاق سابق بين الجيش ومسلحي حي القدم جنوب دمشق.





وكانت مجموعات داعش الإرهابية تسللت إلى داخل الحي أثناء دخول وحدات الجيش السوري لاستلام نقاط المسلحين الخارجين من "القدم" والمتاخمة لـ منطقتي الحجر الأسود والعسالي" انطلاقا من مواقعها في حي الحجر الأسود إلى نقطتين من أصل أربع نقاط اخلاها المسلحون، ليقوم الجيش بعمل معاكس تمكن فيه من السيطرة على النقاط الأربعة التي تمتد من جنوب الحجر الأسود وصولا إلى جنوب منطقة العسالي.





في الغضون استهدف سلاحي الجو والمدفعية أماكن تمركز داعش في الحجر الأسود و مخيم اليرموك بعدد من الغارات والرمايات المدفعية ،احدها أصابت مقر"المحكمة الشرعية" التابعة لمسلحي داعش مما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.





الجدير بالذكر: أن وحدات الجيش العربي السوري قامت صباح اليوم بتأمين خروج دفعة جديدة من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن إلى مخيم الوافدين والتي ضمت عشرات الأطفال والنساء والشيوخ حيث استقبلتهم الجهات المعنية وقدمت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري الإسعافات الأولية للمرضى من الأطفال والشيوخ. الجمل



