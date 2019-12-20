الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة على قريتي ربيعة والخريبة بريف إدلب

يستمر الجيش العربي السوري في عملياته على طول الحدود الجنوبية الشرقية لريف مدينة إدلب، والتي بدأها أمس بتمهيد مدفعي وجوي، تلاه تقدم لقوات المشات باتجاه قرى وبلدات الريف الجنوبي الشرقي للمدينة.



هذا التقدم خلال ساعات الليل الماضية والذي بدأ من خان شيخون، نتج عنه سيطرة الجيش على قرية أم جلال في الريف الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع "هيئة تحرير الشام"_ "النصرة" ومسلحي "أجناد القوقاز" الذي يعتبر الفصيل المتحالف مع "النصرة"، ما أسفر عن مقتل حوالي 29 مسلحاً من الفصيلين.



وبعد قرية أم جلال، استمر الجيش العربي السوري على نفس الخط الميداني، مسيطراً أيضاً على قريتي ربيعة والخريبة في الريف الجنوبي الشرقي للمدينة، عقب اشتباكات عنيفة تزامناً مع قصفٍ جوي ومدفعي.



ويعتمد الجيش العربي السوري في عمليته الجديدة لاستعادة على محافظة إدلب، بالسيطرة على القرى والتلال الاستراتيجية، المحيطة بمدينة معرة النعمان، كي يسهل عملية السيطرة عليها وتصبح في الحسابات الميدانية ساقطة عسكرياً.