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الجيش العربي السوري يدخل مدينة معرة النعمان جنوب إدلب ويبدأ بتمشيطها

استعاد الجيش العربي السوري سيطرته على معظم أحياء مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي وبدء بعملية التمشيط فيها بعد معارك عنيفة مع مسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الأخرى.


وحررت “وحدات الجيش العربي السوري معظم أحياء مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي وبدأت عمليات تمشيطها فيما تحدثت أنباء غير مؤكدة عن تحرير المدينة بالكامل من الإرهاب” حيث تعتبر مدينة معرة النعمان المعقل الأكبر للمسلحين.


وذكرت قناة الميادين بأن الجيش العربي السوري يقوم حالياً بتمشيط مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بعد تحريرها من المسلحين.

بدورها، أكدت وكالة “ستيب نيوز” المعارضة أن الجيش السوري سيطر على مدينة معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات و”جبهة النصرة”.

وتأتي عمليات الجيش السوري في محافظة إدلب بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة “جبهة النصرة”، منذ شهر كانون الأول الماضي، هجمات واسعة عدة على مواقع للجيش السوري، الذي أطلق بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكن من خلالها في الأيام الماضية من استعادة السيطرة على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي.