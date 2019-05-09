الجيش العربي السوري يحرر مدينة وبلدتين بريف حماة من مسلحي النصرة

دخل الجيش العربي السوري إلى مدينة قلعة المضيق وبلدتي الكركات والتوينة بريف حماة، إثر انسحاب مسلحي "جبهة النصرة" منها صباح اليوم الخميس.



وقال مصدر إعلامي إن وحدات الهندسة السورية بدأت بتمشيط الأحياء والمزارع المحيطة بتلك المناطق.



وأوضح المصدر أن "الجيش السوري كان قد استقطب التوقعات بنيته التقدم على محور بلدة الهبيط بسبب تركيز عمليات التمهيد الناري عليها ليلا، الأمر الذي ألمح إلى نيته اقتحامها، إلا أن وحداته النارية ما لبثت أن بدأت صباح اليوم بالتمهيد المدفعي والجوي الكثيف على قلعة المضيق وبلدات الكركات والتوينة، ليلي ذلك تحرك وحدات المشاة لمباغتة التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة، ما دفع التنظيمات الإرهابية بالانسحاب منها على الفور".



ورجحت أن هذه المباغتة قد تكون السبب الرئيسي في انهيار دفاعات "جبهة النصرة" في المدينة والبلدتين، مشيرة إلى أن هذا التنظيم كان قد خصص عددا كبيرا من مسلحيه لمواجهة الجيش في الهبيط.



من جانبها نقلت وكالة "فرانس برس" عن سكان أن قوات الحكومة السورية انتزعت السيطرة على قلعة المضيق وقريتي تل هواش والكركات القريبتين.



كما نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي المعارضة انسحبوا من هناك بعد أن أوشك الجيش على تطويقهم.



وتتمركز بقايا تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.



وكانت وحدات الجيش دمرت في الأسبوع الجاري أوكارا وتجمعات ومنصات إطلاق قذائف وذخيرة لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في أطراف بلدات كفر زيتا والأربعين وشهرناز وكفر نبودة شمال غرب مدينة حماة وذلك رداً على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.



المصدر: سبوتنيك + ا ف ب