الجيش العربي السوري يحبط هجوماً إرهابياً على مساكن الشرطة في حرستا

أحبط الجيش السوري هجوماً عنيفاً شنته المجموعات المسلحة على مساكن الشرطة انطلاقا من مزارع حرستا الشمالية ظهر اليوم الجمعة.



وتمكنت الجيش السوري من قتل عشرات المسلحين المهاجمين ممن حاولوا التقدم إلى المساكن بدون أي تغيير يذكر على خارطة السيطرة.



و أكد مصدر ميداني رصد وحدات الجيش العاملة على محور مزارع حرستا مجموعة كبيرة للمسلحين ، تم الاشتباك معها وقتل ما يزيد عن 25 مسلحاً من أفرادها بعد محاولتهم الهجوم على مساكن الشرطة المتخامة لمنطقة المزارع.



وشاركت الوسائط النارية الثقيلة بصد الهجوم العنيف حيث وجهت عشرات القذائف والصواريخ إلى خطوط التماس المباشرة والخلفية للمسلحين في المزارع الشمالية لمدينة حرستا موقعة المزيد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



ورافق الهجوم قصفاً بالقذائف الصاروخية على ضاحية الأسد السكنية أسفرت عن أضرار مادية في الممتلكات.



ويستمر الجيش السوري بعملياته العسكرية في مزارع حرستا بمحور المشافي، حيث سيطر مؤخرا على مساحات واسعة منها و ضبط بها شبكات كبيرة للأنفاق والخنادق كان يستخدمها المسلحون للتنقل وقصف الأحياء السكنية المجاورة لمدينة حرستا.



وكالات