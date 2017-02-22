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الجيش العربي السوري يتقدم في منطقة المقابر ويدمر آليات لإرهابيي “داعش” في دير الزور ومحيطها

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية من الطيران الحربي عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.

ففي منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة نفذت وحدات الجيش  عمليات دقيقة ضد بؤر ونقاط تسلل إرهابيي “داعش” وسعت خلالها نطاق سيطرتها باتجاه الطريق الواصل بين مطار دير الزور والأحياء السكنية في المدينة.

وأسفرت العمليات في المنطقة عن تدمير آليتين للإرهابيين والسيطرة النارية على إحدى التلال الحاكمة المشرفة على نقاط تحصن وانتشار الإرهابيين على طريق المطار.

ونفذ الطيران الحربي غارات على تجمعات وتحصينات التنظيم التكفيري في مناطق المعامل والمقابر والثردة والمهندسين والحسينية وأحياء الحميدية والعمال والحويقة والراشدية والجبيلة وبلدة الصور قرب الحدود الإدارية مع محافظة الحسكة أسفرت عن تدمير عدد من الآليات وإيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

ودمرت وحدات من الجيش أمس 9 آليات ورشاشا لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من إرهابييه بينهم قناصون بمحيط جبل الثردة ومنطقتي المقابر ومعامل البلوك وسرية جنيد وحي العرفي في محيط مدينة دير الزور.

سانا

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