الجيش العربي السوري يبدأ باقتحام حي القابون

قال مصدر ميداني أمس أن “الجيش العربي السوري بدأ اقتحام حي القابون والدخول إليه من الجهة الجنوبية الغربية للمنطقة”، ذاكراً أن “وحدات الجيش فرضت سيطرتها على عدة كتل بناء”.



ويواصل الجيش العربي السوري عمليته العسكرية التي تهدف لإنهاء التواجد المسلح، حيث عادت جبهة القابون إلى الواجهة من جديد بعد أن استعاد الجيش نقاطه التي خسرها سباقا في حي جوبر المجاور للقابون.



وبيّن المصدر أن “العمليات العسكرية أصبحت داخل القابون بعد أن سيطر الجيش العربي السوري سابقاً على منطقة المزارع وفرض طوقا متكاملا على الحي”.



وأكد المصدر “إحراز تقدم جديد في محور جامع الحسين مع فرض السيطرة على آخر الأنفاق الرئيسية، وهذا النفق يسمى نفق القابون – عربين وكان يستخدمه المسلحون لعبور الآليات من القابون حتى عربين بالغوطة الشرقية”.



ومن الجدير بالذكر أن حي القابون يتمتع بأهمية استراتيجية كونه ملاصق لحي برزة من الشمال وجوبر من الجنوب و يبعد عن مركز المدينة 4 كم.

علي خزنة

المصدر: الخبر