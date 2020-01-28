الجيش العربي السوري يبدأ اقتحام مدينة معرة النعمان بعد فرار الإرهابيين عبر طريق أريحا

بدأت وحدات من الجيش العربي السوري باقتحام مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوب الشرقي بعد فرار الإرهابيين منها عبر أوتستراد أريحا عند الناحية الشمالية الغربية للمدينة.



وذكر مراسلنا ريف إدلب أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت باقتحام أحياء مدينة معرة النعمان من الاتجاهات الأربعة وذلك بعد فرار المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه باتجاه مدينة أريحا عبر الممر الضيق الواقع شمال غربي المدينة، الذي يصلها بمدينة أريحا مرورا بقلعة معرة النعمان.



وتتقدم وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري القوات الداخلة إلى المدينة، وبدأت على الفور بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي في أحياء المدينة.



وقال قائد ميداني سوري إن "الجيش السوري يستعيد معرة النعمان أحد أهم معاقل جبهة النصرة"، مضيفا "وحدات الجيش السوري تقوم الآن بتثبيت نقاطها داخل معرة النعمان بالتزامن مع قيام وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تقوم بتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها مسلحو النصرة".



وكانت وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها تحت غطاء جوي ومدفعي وصاروخي كثيف في ريف إدلب الجنوب الشرقي، لتسيطر على بلدة "كفرومة" غرب معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه في المنطقة.



وأضاف أن سيطرة الجيش السوري على "كفرومة" تعني إطباق حصاره بشكل شبه كامل على مدينة معرة النعمان، ولا يفصله عن الإطباق الكامل على المدينة سوى بعض المزارع الواقعة شمال البلدة.



وكان الجيش السوري قد حرر، أمس، مجموعة من البلدات التي تتحلق حول معرة النعمان من الجهة الشمالية، بما في ذلك سيطرته على المقطع الشمالي من الأوتستراد الدولي الذي يصل المعرة بمدينة حلب.