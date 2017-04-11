الجيش العراقي يدمر آليات وسيارات مفخخة لتنظيم “داعش” الإرهابي

دمرت القوات العراقية المشتركة 10 سيارات لتنظيم “داعش” الإرهابي محملة بالعتاد والأسلحة في قاطع عمليات تلعفر غرب الموصل بمحافظة نينوى.



ونقل موقع السومرية نيوز عن الحشد الشعبي قوله في بيان.. إن “قوات اللواء الرابع التابع للحشد الشعبي قصفت أمس قرية الحمرة في قاطع عمليات تلعفر وأحرقت 10 سيارات محملة بالعتاد وقتلت من فيها”.



وأضاف البيان.. إن “قوات الحشد تحاصر قضاء تلعفر في محافظة نينوى التي من المؤمل أن تشهد عمليات عسكرية لتحريرها”.



إلى ذلك ذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أن “القوات الجوية العراقية نفذت عدة ضربات أسفرت عن تدمير معملين لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة ومقتل عدد من الإرهابيين وتفجير جميع العبوات ومعدات التفخيخ داخل المعملين فضلاً عن معالجة تجمع لتنظيم “داعش” الإرهابي وقتل العشرات منهم وإعطاب مخزن للأسلحة في قضاء تلعفر”.



وأضاف البيان.. إن “الطيران العراقي استهدف تجمعا للإرهابيين في محافظة صلاح الدين شمال قاطع الحراريات وتمكن من تدمير سيارة مفخخة وأخرى مزودة بسلاح ثقيل”.



في سياق متصل عثرت القوات العراقية على أعتدة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل هاون وعبوات ناسفة في أحد البساتين شمال العاصمة بغداد وفقاً لقيادة عمليات بغداد.



من جهة أخرى ذكر مصدر في الشرطة العراقية أن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون بتفجير إرهابي بعبوة ناسفة قرب محال تجارية في قضاء التاجي شمال بغداد.

وكالات