الجيش العراقي: ضربة جوية أمريكية استهدفت 4 مواقع

أعلن الجيش العراقي فجر اليوم الجمعة في بيان له، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات "الحشد الشعبي" والشرطة والجيش.

وذكر البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن المواقع المستهدفة شملت موقعا في النجف وثلاثة أماكن أخرى جنوب العاصمة بغداد.



في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق (جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية) على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش.وسنوافيكم بالتفاصيل من خلال بيان يصدر من قيادة العمليات المشتركة لاحقًا.



من جانبه، قال مسؤول عراقي إن إحدى الضربات الجوية استهدفت مطارا قيد الإنشاء في مدينة كربلاء، مؤكدا إصابة مبنى المطار.



وبعد الغارات الأمريكية تحدثت أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخي "كاتيوشا".



وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات جوية "دقيقة" في العراق ضد جماعة تدعمها إيران حملتها واشنطن المسؤولية عن هجوم صاروخي الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.



المصدر: "رويترز"