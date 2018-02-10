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الجيش السوري يوضح الأهمية الاستراتيجية لتحرير “الجيب المحاصر”

 

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري تحرير عدد كبير من البلدات والقرى والمزارع في الجيب المحاصر ضمن أرياف حماة وحلب وإدلب والتي كانت تضم إرهابيين من تنظيمي النصرة وداعش.

وأكدت القيادة العامة للجيش في بيان لها أن الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز تكمن في إنهاء وجود تنظيم داعش في ريفي حماة وحلب وكذلك إنهاء وجود تنظيم النصرة في ريف حلب الجنوبي بشكل كامل.

وتابعت القيادة العامة للجيش السوري بأن هذا الإنجاز من شأنه تأمين طرق المواصلات بين محافظتي حلب وحماة، ووصلهما معا بالبادية السورية ومنها إلى الحدود العراقية.

وكان الجيش السوري أطبق في الـ 20 من كانون الثاني الماضي الحصار على مجموعات كبيرة من إرهابيي النصرة وداعش في جيب ضخم يمتد على 1100 كم2 بين أرياف محافظات إدلب وحماة وحلب.

المصدر : القيادة العامة للجيش السوري

 

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