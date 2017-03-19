الجيش السوري يفشل هجوم "النصرة" في جوبر ويبدأ مرحلة الرد العكسي

تصدى الجيش السوري لهجوم عنيف شنته مجموعات مسلحة على مواقعه في محور الكراش بحي جوبر حيث بدأ الهجوم بتفجير مفخخة سمع دويها في ارجاء العاصمة. مصادر عسكرية قالت ان التفجير تبعه اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في أكثر من محور وترافق قيام النصرة باستهداف احياء العاصمة دمشق بالهاون سقطت في كل من "المهاجرين ومحيط باب توما و شارع فارس خوري والتجارة وبساتين العدوي". وذكر مراسل "دمشق الآن" أن الاشتباكات تدور بشكل عنيف في محور شركة الكهرباء والمغازل بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة وسط قصف مدفعي مكثف تنفذه مدفعية الجيش. المراسل تابع القول أن سلاح الجو الحربي يساند وحدات المشاة بعدة ضربات على مواقع المسلحين في عمق جوبر حيث نفذ أكثر من 6 غارات على مواقعهم ودمر تحصيناتهم ومعداتهم العسكرية. فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً يتحدث عن ايقاف الدوام ليوم الأحد 19- 03 - 2017 في كلية الزراعة جامعة دمشق بسبب سقوط القذائف والرصاص المتفجر في محيط الكلية