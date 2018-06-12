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الجيش السوري يصد بمساندة من سلاح الجو الروسي هجوما على تدمر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية بمساندة من سلاح الجو الروسي أحبطت فجر اليوم هجوما للمسلحين من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة على مدينة تدمر.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الهجوم وقع في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين، جنوب محافظة حمص حيث حاول المسلحون الاختراق من التنف نحو تدمر.

وحسب المركز، فقد أسفر الاشتباك مع المسلحين عن إحباط محاولة الاختراق ومقتل 5 مسلحين وتدمير سيارة "بيك اب" ودراجة نارية لهم.

وأضاف المركز أن المسلحين "تفرقوا وانسحبوا إلى منطقة التنف المحاصرة بصورة لا شرعية من قوات الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن محاولات الاختراق من التنف ينفذها الإرهابيون بشكل ممنهج.

وشدد على أن مخيم الركبان الواقع قرب القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف  "أصبح ملجأ للمسلحين الذين يتدفقون عليه من أنحاء سوريا، وبينهم إرهابيو "داعش"، وصار مركزا لرفد المجموعات المسلحة الناشطة في وسط البلاد بالمقاتلين".

 


المصدر: تاس

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