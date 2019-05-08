الجيش السوري يسيطر على أحد أبرز معاقل المسلحين على تخوم إدلب

أكد مصدر ميداني أن الجيش السوري سيطر على مدينة كفرنبودة في الريف الشمالي الغربي لحماة، حيث تجري في الوقت الحالي عمليات تمشيط للمدينة.



واقتحمت قوات الجيش السوري المدينة من الجهة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة تراجع على إثرها المسلحون إلى خارج المدينة.



وفي وقت أعلنت فيه الفصائل المسلحة تفجير عربة مفخخة استهدفت قوات الجيش السوري، أكدت مصادر عسكرية سورية أن العربة المفخخة تم تفجيرها على أطراف البلدة قبل أن تتمكن من الدخول، دون ان تتسبب بأية أضرار بشرية.



وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة الجيش السوري على قرية الجنابرة وتل عثمان الاستراتيجي.



وتعتبر كفرنبودة صلة وصل منطقة سهل الغاب في الريف الغربي لحماة بريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتمثل بالنسبة للفصائل المسلحة “خط الدفاع الأول للفصائل المسلحة في إدلب”.



وبدأ الجيش السوري عملياته العسكرية بحملة جوية استهدفت مواقع المسلحين في 26 من شهر نيسان الماضي، بعد ختام الجولة الـ 12 من محادثات “أستانة”.



وبعد سيطرته على كفرنبودة، توجهت قوات الجيش السوري نحو قرية الهبيط التي تراجع المسلحون إليها، وسط أنباء عن بدء اقتحام الجيش السوري للقرية.