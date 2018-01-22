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الجيش السوري يسيطر بالكامل على “أبو الظهور” الاستراتيجي ويفتح أمامه كل الاحتمالات

 

سيطر الجيش السوري السبت20/1/2018، على مطار أبو الظهور الاستراتيجي بريف إدلب بعد معارك مع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والفصائل المرتبطة معه.

وبهذه السيطرة استطاع الجيش محاصرة الإرهابيين في جيب تبلغ مساحته أكثر من 1200 كم2، يمتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب، إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولاً لشمال السعن بريف حماة.

ويعتبر مطار أبو الظهور العسكري استراتيجيا لموقعه المتوسط بالنسبة لمناطق سيطرة الإرهابيين في إدلب وريفي حلب وحماة، كما تشير المعطيات إلى أن ما بعد السيطرة على مطار ابو الظهور كل الاحتمالات مفتوحة أمام الجيش السوري.

وكان الجيش السوري بدأ، مؤخراً، عملية عسكرية واسعة انطلاقاً من محور ريف حماة الملاصق إدارياً لريف إدلب، ومن محور ريف حلب الجنوبي تمكن خلالها من السيطرة على عشرات القرى والبلدات باتجاه مطار أبو الظهور.

الوطن اون لاين

 

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